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Прошел СТО – попал в колонию

22 августа 2009 17:31
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150 тысяч рублей - и через два дня заветный квиток о прохождении технического осмотра был уже на руках у автомобилиста.

Два с половиной года за подделку сертификата техосмотра. Такой  приговор  вынес  суд Витебскому  мошеннику. Мужчина практически поставил на поток изготовление  и продажу нелегальных  сертификатов. Чтобы  избежать наказания, афферист  во всём  признался и добровольно сдал печати, ксерокс и другие специальные преспосабления. Суд явку с повинной учёл, но приговор оставил без изменения.

150 тысяч рублей - и через два дня заветный  квиток о прохождении технического осмотра  был уже на руках у автомобилиста. Как оказалось,   желающих пройти  техосмотр  в обход закона,  не так уж и мало. Только в  Витебске за истекшую неделю сотрудники ГАИ   задержали 6 водителей  с поддельными сертификатами. 

 

Минск не стал исключением.  Сотрудники ГАИ только что остановили вот этот  автомобиль,  подлинность предъявленных   водителем  документов  у проверяющих  вызвало явное  подозрение.

Штамп поддельный, разрешение на ветровом стекле тоже поддельное, подписи поддельные.

- В случае, если будет доказана  причастность водителя к подделке, ему грозит уголовная ответственность, - говорит Дмитрий Шульпин,  инспектор Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 Где пройти техосмотр и получить заветный талон?  Этим вопросом  ежегодно задаются  все  автовладельцы. Одни едут на  станцию техобслуживания, другие пытаются решить этот вопрос в обход законов, прибегая  к услугам  мошенников. Которые, как говорится, за полчаса вам нарисуют любой документ так,  что не отличишь от настоящего.Однако отличить подлинный талон  от  поддельного всё-таки удаётся.

- Штампик имеет несколько степеней защиты, разрешение на транспортное средство имеет  свою серию и номер по которому можно определить, кому было выдано. На диагностических станции работает система  фотофиксации,  и в любой момент  можно проверить  действительно ли транспортное средство проходило ТО, - говорит Александр Сапроненко, заместитель начальника ОГТО «Белтехосмотр».

Уголовная ответственность за подделку документов столичных мошенников не пугает. Они действуют в открытую в надежде избежать наказания. Автовладельцам, купившим липовые сертификаты от ответственности уйти не удаётся.

-Он пояснил, что лично сам он к этому не причастен. Просто, когда он отдыхал  в кафе, к нему подсел человек и после недолгой беседы предложил пройти  техосмотр, вопрос решился за полчаса. Через полчаса незнакомец принёс документы с пройденным техосмотром, - рассказал Дмитрий Шульпин,  инспектор Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За подделку документов горе-бизнесмена из Витебска суд приговорил  к 2,5 годам лишения свободы  условно, а автовладельцев, которые воспользовались его услугами, ждёт срок в колонии.

# общество

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