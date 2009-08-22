Прошел СТО – попал в колонию

150 тысяч рублей - и через два дня заветный квиток о прохождении технического осмотра был уже на руках у автомобилиста.

Два с половиной года за подделку сертификата техосмотра. Такой приговор вынес суд Витебскому мошеннику. Мужчина практически поставил на поток изготовление и продажу нелегальных сертификатов. Чтобы избежать наказания, афферист во всём признался и добровольно сдал печати, ксерокс и другие специальные преспосабления. Суд явку с повинной учёл, но приговор оставил без изменения.

150 тысяч рублей - и через два дня заветный квиток о прохождении технического осмотра был уже на руках у автомобилиста. Как оказалось, желающих пройти техосмотр в обход закона, не так уж и мало. Только в Витебске за истекшую неделю сотрудники ГАИ задержали 6 водителей с поддельными сертификатами.

Минск не стал исключением. Сотрудники ГАИ только что остановили вот этот автомобиль, подлинность предъявленных водителем документов у проверяющих вызвало явное подозрение.

Штамп поддельный, разрешение на ветровом стекле тоже поддельное, подписи поддельные.

- В случае, если будет доказана причастность водителя к подделке, ему грозит уголовная ответственность, - говорит Дмитрий Шульпин, инспектор Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Где пройти техосмотр и получить заветный талон? Этим вопросом ежегодно задаются все автовладельцы. Одни едут на станцию техобслуживания, другие пытаются решить этот вопрос в обход законов, прибегая к услугам мошенников. Которые, как говорится, за полчаса вам нарисуют любой документ так, что не отличишь от настоящего.Однако отличить подлинный талон от поддельного всё-таки удаётся.

- Штампик имеет несколько степеней защиты, разрешение на транспортное средство имеет свою серию и номер по которому можно определить, кому было выдано. На диагностических станции работает система фотофиксации, и в любой момент можно проверить действительно ли транспортное средство проходило ТО, - говорит Александр Сапроненко, заместитель начальника ОГТО «Белтехосмотр».

Уголовная ответственность за подделку документов столичных мошенников не пугает. Они действуют в открытую в надежде избежать наказания. Автовладельцам, купившим липовые сертификаты от ответственности уйти не удаётся.

-Он пояснил, что лично сам он к этому не причастен. Просто, когда он отдыхал в кафе, к нему подсел человек и после недолгой беседы предложил пройти техосмотр, вопрос решился за полчаса. Через полчаса незнакомец принёс документы с пройденным техосмотром, - рассказал Дмитрий Шульпин, инспектор Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



За подделку документов горе-бизнесмена из Витебска суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно, а автовладельцев, которые воспользовались его услугами, ждёт срок в колонии.

