Прямой эфир

Деревенский житель выиграл в лотерею 148 миллионов евро

23 августа 2009 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Выигрыш стал крупнейшим за всю историю проведения лотерей в Европе.

Житель итальянской деревни Баньоне в регионе Тоскана сорвал джекпот лотереи SuperEnalotto. Личность победителя не раскрывается. Выигрышная комбинация состояла из шести цифр. Согласно расчетам, шанс угадать верный номер составлял один к 622 миллионам.

Самый крупный выигрыш в рамках лотереи SuperEnalotto был выплачен в 2008 году неизвестному победителю, который приобрел билет на Сицилии. Тогда сумма джекпота составила 100 млн. евро. Предыдущий европейский рекорд был установлен в мае 2009 года в Испании. Угадав семь цифр, участница лотереи Euro Millions выиграла 126 млн. евро, сообщают информагентства.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 августа 2009 17:31

Прошел СТО – попал в колонию

22 августа 2009 17:27

15 лет назад бело-сине-красный триколор был поднят над Белым домом в Москве

22 августа 2009 17:24

Пятеро минчан отправились в путешествие к Магадану