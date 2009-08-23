Деревенский житель выиграл в лотерею 148 миллионов евро

Выигрыш стал крупнейшим за всю историю проведения лотерей в Европе.

Житель итальянской деревни Баньоне в регионе Тоскана сорвал джекпот лотереи SuperEnalotto. Личность победителя не раскрывается. Выигрышная комбинация состояла из шести цифр. Согласно расчетам, шанс угадать верный номер составлял один к 622 миллионам.

Самый крупный выигрыш в рамках лотереи SuperEnalotto был выплачен в 2008 году неизвестному победителю, который приобрел билет на Сицилии. Тогда сумма джекпота составила 100 млн. евро. Предыдущий европейский рекорд был установлен в мае 2009 года в Испании. Угадав семь цифр, участница лотереи Euro Millions выиграла 126 млн. евро, сообщают информагентства.