Международный день памяти о работорговле и её ликвидации отмечают в мире

Этот день отмечают 23 августа по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО. Рабство является беспрецедентной трагедией и одной из самых темных страниц человеческой истории.

Несмотря на то, что рабство было отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует и в наше время в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире.

По данным Организации Объединенных Наций, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации проводится с целью напомнить об этой трагической странице в истории человечества и воздать должное неустанной борьбе рабов за свое освобождение.