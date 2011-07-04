В Витебске воссоздали оборону Брестской крепости

Концертные и спортивные программы, гуляния, выставки и ярмарки развернулись сегодня по всей стране.

По традиции основные мероприятия в городе над Бугом начались в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Праздничное шествие трудовых коллективов дало старт многочисленным торжествам в Гомеле. По центральным улицам прошли более 5 тысяч жителей города над Сожем. На площади Труда возле братской могилы советских воинов и подпольщиков состоялся митинг.

В Могилёве в день независимости открыли подстанцию скорой медицинской помощи, а в Комсомольском сквере жителей порадует фестиваль белорусской кухни.

В Гродно всех желающих приглашает концертно-спортивная программа. Конкурсы и выступления артистов никого не оставят равнодушными.

Реконструкцию обороны Брестской крепости воссоздали сегодня в Витебске. Зрители увидели военную историю: от первой схватки советских солдат с оккупантами до возвращения мирных жителей в освобожденный город. В театрализованном праздничном шествии на площади Победы участвовали и артисты, и техника военных времен. Колонну воинов-освободителей возглавили автомобили ГАЗ-67 и БРДМ. Виртуозное владение оружием продемонстрировали военнослужащие внештатной роты почетного караула 103-й мобильной бригады. Наблюдали за выступлениями тысячи витебчан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».