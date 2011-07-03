День Независимости в регионах Беларуси

Народные гуляния, концертные и спортивные программы состоялись во всех уголках страны.

В Бресте главные праздничные мероприятия, по традиции, прошли в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Возле цитадели вспоминали героев, отдавших свои жизни за освобождение Беларуси. К Вечному огню легли цветы в память о тех, кому мы обязаны нашей независимостью.

Брестчанин:

Наши предки когда-то сделали нашу страну свободной. И до сих пор она такой остается.

Тем временем, в Витебске День Независимости также отмечали у стен «Брестской крепости». В самом северном регионе фактически в документальном режиме показали оборону западных рубежей. Причем, в ходе исторической реконструкции цитадель не только отстреливалась, но и в буквальном смысле сама пошла в атаку.

Витебская площадь Победы словно пережила самые первые сражения 40-х. От схватки советских солдат с оккупантами до возвращения мирных жителей в освобожденный город. Правдоподобности добавило и то, что в постановке участвовали не только артисты, но и техника военных времен и военные, для которых плац-парад - дело техники.

Анатолий Малецкий, ветеран Великой отечественной войны:

То, что в нашей стране празднуем мы и память отдаем тем, кто освободил Беларусь, всю нашу страну, это самое главное. Это значит, что мы живем и жизнь продолжается.

А в Могилеве празднику поставили самый положительный диагноз. В городе на Днепре сегодня начала работу новая подстанция Скорой помощи. Отныне здесь круглосуточно будут дежурить семь бригад медиков. И многие жильцы окрестных домов сразу поспешили познакомиться с врачами и оценить новые авто «Скорой».

Жительница Могилева:

Будет намного легче, ведь будет быстрее приезжать Скорая помощь. Мы очень рады, и давно ждали этого события.

В Гомеле активнее всех праздновало самое молодое поколение белорусов. К развлекательным услугам маленьких гомельчан были готовы все городские парки. Кто-то решил отметить праздник на высоте, кто-то обзавестись собственным портретом. А многие и поделиться своими суждениями на тему Независимости родной страны.

Юный житель Гомеля:

Мы можем свободно отдыхать, свободно учиться. Поэтому мы празднуем сегодня День Независимости.

Тем временем, в Гродно День Независимости праздновали в спортивном ритме. В легендарном парке Жилибера расположился целый городок, в котором каждый желающий мог отметить 3 июля новым рекордом.

Маневры на велосипедах, теннис и даже ходьба на ходулях. В десятках видов спорта соревновались как профессионалы, так и любители. В нескольких метрах друг от друга летали орудия, и делали разгромный ход конем.

Жители Гродно:

Я пришёл с настроением гордости за нашу страну, что устроен такой праздник, отмечается так пышно.

Этот праздник для Беларуси самый главный. День Независимости – наш праздник. Праздник всех белорусов!!!