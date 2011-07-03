Лукашенко: Нормой становится огульное шельмование, в том числе анонимное с помощью СМИ

На парад 3 июля к стеле «Минск — город-герой» прибыл глава государства. Александр Лукашенко приветствовал тысячи людей, которые пришли на праздник.

Александр Лукашенко:

Сейчас военной угрозы для Беларуси нет. Но история, в том числе и новейшая, призывает: порох всегда надо держать сухим! Мирный и созидательный труд должен быть надежно и безусловно обеспечен. Нам есть что защищать: родную землю, славную историю, единство нации, социальную справедливость и духовные ценности народа.

Мы никому не угрожаем, ни на кого не нападаем и не собираемся этого делать впредь. Мы не разрабатываем и не используем оружие массового поражения. Не финансируем международную преступность и терроризм. Не готовим боевиков для организации революций у соседей. Не торгуем женщинами и детьми.

Память о многомиллионных жертвах мировой войны должна бы заставить человечество отказаться от применения силы. Находить мирные и позитивные методы решения конфликтов. Однако сегодняшнее стремление определенных кругов использовать в политике силовые методы, давление и экономические санкции для продвижения своих интересов остается реальным источником напряженности.

Идет эскалация информационной интервенции. Без всякого стеснения усиливается манипуляция общественным мнением. Нормой становится огульное шельмование, в том числе анонимное с помощью средств массовой информации. «Сильные мира сего» применяют против неугодных стран оружие массового информационного поражения. Цель всего этого —- диктат, навязывание политической воли, унификация мира, принуждение народов к новому мироустройству. Этот «новый порядок», печально знакомый нам термин, предполагает разделение мира на «золотой миллиард» и всех остальных — сирых и убогих, не имеющих даже права голоса.

Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии «цветных революций», написанные под копирку в столицах отдельных стран. Мы понимаем, что цель этих атак — посеять неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие. В конечном итоге — поставить нас на колени и свести к нулю все завоевания независимости. Этому не бывать!