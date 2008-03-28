В Витебске прошли плановые учения спасателей

Действие смоделированной чрезвычайной ситуации происходило в аэропорту. Возгорание двигателя самолета в воздухе, аварийная посадка, спасение пассажиров и з железного плена и ко всему прочему пожар в ангаре. Ликвидировать эти смоделированные чрезвычайные ситуации - такая задача стояла перед сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям по Витебской области. С нею спасатели справились на "отлично". В результате учения все пассажиры были спасены.



Витебский аэропорт ежегодно принимает сотни воздушных судов различной грузоподъемности и пассажировместимости. Обеспечить безопасность взлетов и посадок самолетов - главная задача, которую ставят пред собой работники аэродрома. Поэтому плановые учения по отработке тушения пожара на летном транспорте проходят здесь ежегодно.