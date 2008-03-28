Президент Беларуси вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности

Среди них - работники "Белоруснефти", БелАЗа, Речицкого метизного завода, предприятия "ВИПРА" и "Белфа".

Награды вручены за разработку и внедрение современных технологий производства, выпуск новой продукции, экономию ресурсов и высокую производительность труда. Все эти люди работают на совесть, творчески и в полную силу, сказал глава государства. Александр Лукашенко вручил орден "За службу Родине" II и III степени сотрудникам милиции, офицерам Вооруженных Сил.



Президент особо отметил значимый вклад сельских тружеников в обеспечение продовольственной безопасности страны. Глава государства высказал слова признательности медикам и ученым Беларуси. Орденов, медалей, почетных званий удостоены деятели культуры и искусства. И сегодня же Президент вручил медали Франциска Скорины белорусам России за большой личный вклад в укрепление творческих и дружественных связей между братскими народами.

В Год здоровья Александр Лукашенко отметил труд и успехи медицинских работников, особенно в области охраны детства и материнства. Медали "За трудовые заслуги" адресованы коллективам Могилевского областного диагностического центра, Речицкой центральной районной больницы и Городского клинического роддома № 2 города Минска в лице их главных врачей.

Президент поблагодарил всех награжденных за ответственное отношение к делу и глубокий патриотизм, который проявляется в реальных делах, в повседневных хлопотах о том, чтобы страна динамично развивалась и крепла.

