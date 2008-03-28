В Минске состоялось заседание Коллегии МВД Беларуси

Заседание было посвящено мерам по дальнейшему укреплению общественной безопасности и дисциплины.

Перед началом мероприятия глава ведомства Владимир Наумов ответил на ряд вопросов журналистов. Один из них касался происшествия на трассе Минск-Микашевичи. Министр подчеркнул, что в профессиональном плане сотрудники были не правы. Теперь дело - за прокуратурой и судом. Руководство белорусской милиции вернется к разбору происшествия на трассе Минск-Микашевичи после суда. Наумов высказал также неудовлетворение по поводу того, что виновника ДТП пригласили в Москву для участия в ток-шоу на одном из российских телеканалов и при этом не дали возможности сотрудникам белорусской милиции высказать свою точку зрения на происшедшее.



Кроме того, министр дал оценку несанкционированной акции белорусской оппозиции. Впервые правоохранительным органам удалось задержать так называемого "кассира" оппозиции. Ей оказалась одна из активисток движения. Около восьми миллионов белорусских рублей купюрами по сто тысяч предназначались для оплаты за участие в уличных шествиях.

В целом, состояние дорожной безопасности в стране - особенно на фоне стран-соседей - выглядит достаточно позитивно. Одной из самых серьезных проблем - остается управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причем, меры наказания в отношении пьяных водителей проблему пока не решают. Что касается громкого происшествия на трассе Минск-Микашевичи, то, по словам министра, после суда милиция обязательно вернется к разбору его причин.