Тылу Вооруженных Сил Беларуси - 90 лет

Чем накормить, как одеть, где поселить военнослужащего? Именно эти вопросы в компетенции армейской тыловой службы. Хороший солдат - сытый солдат. Эту истину в Вооруженных силах усвоили четко. В основе армейского пайка - рациональный подход к здоровому, сбалансированному питанию. С каждым годом солдатское меню становится все более разнообразным.



Победив голод, военные взялись и за моду. Современный солдат должен выглядеть если не стильно, то, как минимум, аккуратно. Впрочем, военная форма 21 века должна не только украшать. Уже ближайшем будущем в армейском гардеробе появится одежда, которая убережет солдата от зноя, стужи и даже пули снайпера.



Квартирный вопрос тоже в компетенции тыловиков. И работы здесь не початый край. В улучшении жилищных условий нуждаются 9 тысяч семей военнослужащих. При нынешних темпах строительства к 2014 году эту проблему удастся решить лишь на половину. Впрочем, военное ведомство делает все возможное, чтобы офицер думал прежде о службе, а не об отсутствии крыши над головой.