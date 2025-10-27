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В Витебске модернизируют Летний амфитеатр

27 октября 2025 06:42
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В Витебске приступили к модернизации главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар» – Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что его крыша станет одним большим светодиодным экраном.

В Витебске модернизируют Летний амфитеатр-2

Легендарную конструкцию возвели 37 лет назад. Изначально амфитеатр был без кровли. Современная крыша по поручению Президента появилась в 2007 году. Она представляет собой огромный ажурный купол из 18 тысяч скрепленных между собой металлических стержней. Сперва на высоте в 36 метров проводят генеральную уборку. Дальше в планах антикоррозийная обработка и покраска элементов.

В Витебске модернизируют Летний амфитеатр-4

Дарья Черноус, директор транспортного предприятия:
На этом объекте архитектуры невозможна установка строительных лесов, поэтому пришлось прибегнуть к таким сложным, опасным видам работ, как промышленный альпинизм. Отряд работает четко, молниеносно, без промахов, оборудование лучшее в стране.

Появятся инновации и в освещении. Огромные современные проекторы создадут особый визуальный эффект. Организаторы позаботились и о комфорте зрителей, чтобы они могли полностью погрузиться в фестивальную атмосферу. На шести секторах амфитеатра установят новые широкие складные сидения с пружинным механизмом.

В Витебске модернизируют Летний амфитеатр-6

Александр Силиванов, заведующий филиалом Летнего амфитеатра:
Зрители почувствуют конкретную разницу в посадочном месте, потому что увеличится задняя спинка, увеличится комфорт ширины, будут более широкие сидения. При этом всем стараемся сохранить количество мест без потерь.

Параллельно прорабатывают и цветочное оформление территории. А оценить все новинки можно будет еще до старта 35-го юбилейного Международного форума – в июне, на торжествах ко Дню города.

# Славянский базар в Витебске

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