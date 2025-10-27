В Витебске модернизируют Летний амфитеатр

В Витебске приступили к модернизации главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар» – Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что его крыша станет одним большим светодиодным экраном.

Легендарную конструкцию возвели 37 лет назад. Изначально амфитеатр был без кровли. Современная крыша по поручению Президента появилась в 2007 году. Она представляет собой огромный ажурный купол из 18 тысяч скрепленных между собой металлических стержней. Сперва на высоте в 36 метров проводят генеральную уборку. Дальше в планах антикоррозийная обработка и покраска элементов.

Дарья Черноус, директор транспортного предприятия:

На этом объекте архитектуры невозможна установка строительных лесов, поэтому пришлось прибегнуть к таким сложным, опасным видам работ, как промышленный альпинизм. Отряд работает четко, молниеносно, без промахов, оборудование лучшее в стране. Появятся инновации и в освещении. Огромные современные проекторы создадут особый визуальный эффект. Организаторы позаботились и о комфорте зрителей, чтобы они могли полностью погрузиться в фестивальную атмосферу. На шести секторах амфитеатра установят новые широкие складные сидения с пружинным механизмом.