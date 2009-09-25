В Великобритании прошел чемпионат мира по гримасничанью

Участники турнира, который состоялся в местечке Эгремонт, расположенном в британском графстве Камбрия, должны были состроить как можно более выразительную гримасу во время поедания кислых яблок.

Это состязание, возникновение которого относят к 1297 году, проходит здесь ежегодно в дни проведения традиционной яблочной ярмарки.

Победителем чемпионата 2009 года стал 62-летний местный житель Гордон Блэклок. По признанию обладателя главного приза состязания, эта победа стала для него особенной, поскольку он не выигрывал уже 13 лет, с 1995 года. В то же время он всегда входил в тройку лидеров.

Главным конкурентом Блэклока являлся Томми Мэттинсон, имеющий на своем счету 11 побед и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В этот раз он не смог принять участие в чемпионате, но передал записку с поздравлениями победителю и пожелал ему дальнейших успехов. В течение последних 13 лет именно он обыгрывал на чемпионате по гримасничанью Блэклока.

В этом году в чемпионате приняли участие специально приехавшие в Эгремонт австралийцы. Однако им так и не удалось занять призовые места. Весь пьедестал остался за жителями графства Камбрия, передает БЕЛТА.