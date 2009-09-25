Мятежных монахов приговорили к году тюрьмы

Суд греческого города Салоники приговорил 14 монахов мятежного афонского монастыря Эсфигмен к году тюрьмы условно за нарушение общественного спокойствия.

Монахи, в числе которых настоятель монастыря игумен Мефодий, получили приговор за то, что отказываются выполнить решения церковных и светских властей и покинуть тысячелетний монастырь, принадлежащий монашеской республике на полуострове Афон на севере Греции.

Несколько десятков монахов уже много лет живут на осадном положении из-за конфликта с главой Константинопольской православной церкви. Девятнадцать афонских монастырей и назначенная церковными властями «легальная» община Эсфигмена постановили, что нынешние насельники обители являются раскольниками. Решение о выселении принял и верховный административный суд Греции, однако на силовые действия власти пока не пошли.

Вместе с монахами, которых представлял адвокат, на процессе были обвинены двое полицейских за превышение полномочий. Полицейских обвиняли в том, что они позволили проехать в монастырь автомобилю с продуктами питания и медикаментами для мятежной братии. Стражей порядка оправдали за недостатком улик.

Конфликт между Эсфигменом и Константинопольским Патриархатом, власть которого признает Афон, начался в 1965 году. Поводом для этого стала встреча Константинопольского Патриарха Афинагора с Папой Римским Павлом VI и дальнейшее сотрудничество с католиками, которое эсфигмениты расценили как отступничество Патриарха от православной веры. С начала 70-х годов на крепостных стенах монастыря развевается черный флаг с девизом: «Православие или смерть!» Их поддерживают ревнители так называемого истинного православия - разбитого на множество групп движения, которое расходится с официальной церковью главным образом во взглядах на экуменизм (политика сближения христианских конфессий, в частности, православия и католичества).

Греческая полиция неоднократно осаждала обнесенный стенами монастырь, однако безрезультатно, сообщает Newsru.com.