Боб Дилан отказался от гонорара в пользу голодающих

Отчисления, причитающиеся музыканту за сборник «Рождество в сердце», поступят в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

В настоящее время смерть от голода угрожает 108 млн жителей Земли. На каждые 25 центов добровольных пожертвований ВПП ООН покупает миску каши, прежде всего для детей школьного и дошкольного возраста, отметила в этой связи исполнительный директор организации Жозетта Ширан.

«Проблема голода решаема. Это значит, что каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы накормить страждущих и поддержать поиск долгосрочного решения проблемы», - заявил музыкант.

Сам Дилан ранее объявил, что авторские гонорары за новый альбом, причитающиеся ему в США, поступят на счет благотворительной организации Feeding America. Это позволит ей обеспечить продуктами питания 1,4 млн американских семей во время предстоящего Рождества, сообщает Newsru.com.