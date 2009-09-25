Страховой агент получил Br100 млн. за работу, которую никогда не выполнял

Бывшие руководитель и страховой агент ЗАСО «Промтрансинвест» систематически нарушали требования исполнения договора и генерального соглашения с заводом.

Страховой агент представительства ЗАСО «Промтрансинвест» на протяжении полутора лет (с мая 2007 по октябрь 2008 года) ежемесячно получал вознаграждение в среднем около Br6 млн. за заключение договоров о страховании транспортных средств и грузов с Минским тракторным заводом.

Однако, как установило следствие, еще в 2006 году между представительством ЗАСО «Промтрансинвест» и РУП «Минский тракторный завод» было заключено генеральное соглашение. Согласно этому документу заводу было предоставлено право на добровольное и обязательное страхование транспортных средств и грузов именно у этого страховщика. Иными словами, завод обязан был страховать свой транспорт у компании «Промтрансинвест».

Бывшие руководитель и страховой агент систематически нарушали требования исполнения договора и генерального соглашения с заводом. Причем делали это умышленно, злоупотребляя служебными полномочиями. Своими противоправными действиями они причинили ЗАСО «Промтрансинвест» ущерб в крупном размере (Br100 млн.). Возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и причинение ущерба в крупном размере (ч.3 ст.424 УК). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА.