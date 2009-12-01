В турецкие свидетельства о рождении сразу будет вписываться e-mail младенца

Власти Турции собираются обеспечить всех граждан страны адресами электронной почты.

Таким образом, каждый из 70 млн. жителей Турции получит почтовый ящик размером 10 ГБ, а младенцам уже при регистрации будут вписывать в свидетельстве о рождении их электронный адрес.

Начало реализации этой программы намечено на 2010 год. Она будет осуществляться в рамках государственного проекта под названием «Анапоста», который призван разработать национальную поисковую систему в интернете. Предполагается, что результатом действия этой инициативы станет отказ от использования электронных ящиков за рубежом. В дальнейшем при помощи подобного идентификатора будет унифицирована мобильная связь, интернет и взаимодействие с государством.

По словам главы турецкого Совета управляющих по информационным технологиям и телекоммуникациям Таифана Акарера, все основные мировые поисковики расположены в зарубежных странах, поэтому не могут полностью отвечать нуждам Турции в области обеспечения безопасности. Они подвергают национальные коммуникации определенному риску, которого не будет при использовании собственной поисковой машины.

Если проект увенчается успехом, новый поисковик станет популярен не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока, отмечает БЕЛТА.