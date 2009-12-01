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Александр Лукашенко посетит предприятие «Светоприбор» Белорусского товарищества инвалидов по зрению

01 декабря 2009 08:46
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В октябре прошлого года завод отметил юбилейную дату — 80 лет.

Сегодня «Светоприбор» — ведущий производитель электроустановочных изделий, их в перечне — более 250. Ежедневно здесь выпускают около миллиона розеток и выключателей. Причем, это единственный завод в Беларуси, который трудоустраивает инвалидов первой и второй групп по зрению. Более половины всех работников — слабовидящие люди.

Расширение ассортимента, повышение качества и современный дизайн позволили «Светоприбору» завоевать не только белорусский рынок, но и зарубежье. Треть всей продукции идет в Россию, Литву, Латвию, Молдову, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

# общество # Лукашенко # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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