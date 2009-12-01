Белорусские таможенники впервые проводят интерактивный семинар

Участники интернет-встречи станут очевидцами реального информационного взаимодействия декларанта и сотрудника таможни при оформлении партии товара в режиме экспорта.Предприниматели, не выходя из своего офиса, без дополнительных временных и финансовых затрат, смогут пообщаться со специалистами и в режиме «он-лайн» получить подробную информацию о технологии электронного декларирования при экспорте товаров из Беларуси, ознакомиться с его условиями, порядком и возможностями.