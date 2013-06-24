В трех хрущевках Могилева капремонт длится 5 лет

Новости Беларуси. Капитальный ремонт длиной в пятилетку. В Могилеве жильцы трех пятиэтажек живут в спартанских условиях. Из-за нерадивых строителей в домах нет электричества и вентиляции. Сколько сменилось подрядчиков – жильцы хрущевок уже сбились со счета. Все обещанные сроки завершения ремонта вышли давным-давно.

Старший по дому – Сергей Триханов – показывает, как выглядит вентиляционная шахта после ремонта. А вернее – как выглядеть она не должна. После замены вентиляции, вместо свежего воздуха в квартирах появились грибок и сырость.

Тамара Абузова:

Вентиляция отсутствует, сырость, пошел грибок. Если выкупаем ребенка или сами помоемся – выветриваем, 2-3 часа сушим электроприборами.

Целый подъезд в этой пятиэтажке рискует остаться без лоджий, хотя по проекту – они есть. Вся причина в двух распределительных телефонных будках, которые предприятие связи почему-то пристроило прямо к жилому дому. На их перенос город выделил деньги. Только вот заниматься этим, по всей видимости, никто не собирается.

Виктор Игнатенко, бригадир ЧУП «Лавстрой»:

Из-за двух ящиков я не могу сделать эти лоджии, потому что мне надо прокопать для подушек 2 метра. Им деньги перечислили, а они тут побыли и больше ничего.

А в соседней пятиэтажке и того интереснее. Со стороны кажется, что стройка кипит, а на самом деле…

Строительство лоджий в этом доме началось еще в 2011 году. Месяц назад работы были завершены. Однако выяснилось, что стройка велась с грубыми нарушениями. И теперь эти лоджии демонтируют, чтобы построить заново, но уже строго по проекту.

В ноябре прошлого года в доме сняли крышу. Но на этом работы закончились. И вот уже 8 месяцев квартиры заливает при любом дожде. Ремонт жильцам теперь только снится, как впрочем, и электричество.

Надежда Шатрова:

Затекла коробка. Среди ночи произошло замыкание. Ночью при выключенном свете зажглась лампочка. Мы вызвали аварийную. Нам сказали, что это представляет опасность. Сказали, свет не включать, пока не высохнет коробка.

Сейчас жильцы трех хрущевок с трепетом ожидают 1 сентября. Именно в эти сроки должен закончить капремонт новый подрядчик, а предыдущего теперь ожидает судебное разбирательство.

Александр Селезнев, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:

Недостатки достаточно впечатляющие. Виновные, конечно, получат по заслугам. Устранять чужие недоделки гораздо сложнее ликвидировать, чем начинать заново работу. И сейчас необходимо вскрыть недостатки, найти нормальных подрядчиков.

Замученные долгими ожиданиями, жильцы хрущевок теперь уже согласны не зацикливаться на сроках окончания капремонта. Лучше уж немного подождать, но все же получить обещанные долгожданные комфортные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.