В столице началась масштабная проверка аттракционов

Комиссия предприятия "Городские парки Минскзеленстроя" проинспектирует четыре парка – Горького, Челюскинцев, 50-летия Октября и 900-летия Минска, которые находятся на балансе организации. Сейчас в этих парках 37 каруселей. В поле зрения комиссии попадут и аттракционы, принадлежащие частным предприятиям. Ответственность за их техническую эксплуатацию несут руководители. Планируется, что проверка техники продлится несколько дней.



Напомним, вечером 7 июля в парке Челюскинцев слетела часть цепочной карусели с центрального столба. В результате пострадали шестеро минчан.