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В столице началась масштабная проверка аттракционов

10 июля 2008 07:01
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Комиссия предприятия "Городские парки Минскзеленстроя" проинспектирует четыре парка – Горького, Челюскинцев, 50-летия Октября и 900-летия Минска, которые находятся на балансе организации. Сейчас в этих парках 37 каруселей. В поле зрения комиссии попадут и аттракционы, принадлежащие частным предприятиям. Ответственность за их техническую эксплуатацию несут руководители. Планируется, что проверка техники продлится несколько дней.

Напомним, вечером 7 июля в парке Челюскинцев слетела часть цепочной карусели с центрального столба. В результате пострадали шестеро минчан.
# общество # Аттракционы

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