Двое пациентов, пострадавших от взрыва в Минске, выписаны домой

Они прошли курс лечения в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии и сейчас их состояние здоровья не вызывает у врачей опасений. Как полагают медики, уже через пару дней оба смогут приступить к работе.

Напомним, за медицинской помощью в клиники обратилось более 50 человек, из которых 47 – были госпитализированы. Сейчас, по данным Минздрава, в больницах остаются 37 пострадавших, из них четверо – в центре травматологии и ортопедии.



На данный момент только один человек остается в тяжелом состоянии. Еще вчера трое потерпевших классифицировались как тяжелые больные, однако сегодня, по заключению медиков, состояние двоих из них перешло в разряд средней тяжести.

Молодые мужчина и женщина 3 июля получили травмы ног.