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Двое пациентов, пострадавших от взрыва в Минске, выписаны домой

09 июля 2008 16:55
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Молодые мужчина и женщина 3 июля получили травмы ног.
Они прошли курс лечения в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии и сейчас их состояние здоровья не вызывает у врачей опасений. Как полагают медики, уже через пару дней оба  смогут приступить к работе.  
 
Напомним, за медицинской помощью в клиники обратилось более 50 человек, из которых 47 – были госпитализированы. Сейчас, по данным Минздрава, в больницах остаются 37 пострадавших, из них четверо – в центре травматологии и ортопедии.

На данный момент только один человек остается в тяжелом состоянии. Еще вчера трое потерпевших классифицировались как тяжелые больные, однако сегодня, по заключению медиков, состояние двоих из них перешло в разряд средней тяжести.
# общество

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