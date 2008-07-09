Материальная поддержка услуг ЖКХ в этом году увеличится более, чем на треть

Это предполагает максимально повысить уровень жизни на селе.

Пока же услуги ЖКХ в сельской местности не достигают уровня городов даже в почти столице – минском районе.

Минский район – огромный и развивается динамично. Особенно бурно строится частный сектор. Количество дворников, сантехников рассчитывается исходя из количества квадратных метров многоквартирного жилищного фонда на обслуживании. А вот норму: сколько усадеб должен обслуживать, к примеру, один сантехник, – пока никто так и не определял. Уже сейчас специалиста приходится дожидаться по несколько дней. А строительный мусор и вовсе могут не вывезти.

Объем жилищно-комунальных услуг на селе с каждым годом растет. Растет и финансирование. Только в прошлом году было выделено около 200 миллиардов рублей. Однако быстро растущий жилой сектор требует больших вложений. В этом году – финансирование увеличится на треть. Основной упор по госпрограмме "Возрождение и развитие села" – на развитие системы водоснабжения, ремонт и благоустройство жилого фонда.

