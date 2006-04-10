В столице частично отключается отопление

В столице с сегодняшнего дня частично отключается отопление. Распоряжение об этом подписал председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.Согласно документу, в связи с установившимися благоприятными погодными условиями прекращается подача тепла в административные и производственные здания. Исключение составляют лишь архивы, музеи, театры, библиотеки и бани. По мнению столичных властей, отключение отопления на ряде объектов позволит получить значительную экономию топливно-энергетических ресурсов без ущерба для деятельности предприятий и учреждений.