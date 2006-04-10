Паводковая ситуация в Беларуси находится под контролем

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям располагают необходимыми силами и средствами для оказания оперативной помощи в местах подтоплений.Об этом сообщил начальник пресс-службы МЧС Беларуси Виталий Новицкий. По его словам, на большинстве рек интенсивность суточного роста воды составляет от 1 см до 52 см. К опасно высокой отметке вода приближается на Припяти в районе деревни Черничи. На реке Горынь в Столинском районе подтоплены 188 подворий, на реке Хоропуть в районе Добруша - 23 подворья. В то же время, отметил Виталий Новицкий, на реках Брестской области пик паводка уже прошел. На днях ожидается подъем уровня воды до максимальных отметок в Гомельской области, после чего прогнозируется спад уровня воды. На реках приграничной с Беларусью территории Украины также отмечается снижение уровня паводка, сообщает БелТА.