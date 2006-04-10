Наведем порядок в подъездах

В жилых домах Минска в нынешнем году намечено отремонтировать более 2 тыс. подъездов, что примерно соответствует уровню прошлого года.Основной объем работ, более чем в 1700 подъездах, будет проведен за счет средств текущего ремонта и долевого участия жильцов. Остальные будут капитально отремонтированы за средства районных ЖРЭО. Во время таких работ, как правило, проводится побелка и покраска подъездов, ремонт электрооборудования, оконных рам и мусоропроводов. Конкретные объемы работ по каждому объекту будут определяться на собраниях с жильцами. В зависимости от типа дома проведение ремонта займет от одной недели до месяца.