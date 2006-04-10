С начала года за нарушение правил парковки в столице отбуксировано на штрафплощадку почти 880 машин. В минувшем году таких случаев зарегистрировано уже более 4000.Для наведения порядка на улицах города в апреле Госавтоинспекция проводит месячник по соблюдению правил парковки транспортных средств. Причем как на улицах города, так и во дворах. В связи с этим, сотрудники ГАИ напоминают, что за нарушение правил остановки и стоянки автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Кроме того, автомашина, оставленная водителем в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку, может быть отбуксирована эвакуатором на штрафплощадку. В этом случае водителю кроме штрафа придется также оплатить эвакуацию транспортного средства и его хранение.