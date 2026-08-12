Ставка на эффективность! Столбцовский лесхоз проводит масштабную модернизацию производства

Развитие регионов – основа стабильности всей страны. В 2026 году в Минской области стартуют 45 масштабных инвестпроектов по программе «Региональная инициатива». Новые производства запустят в пищевой промышленности, деревообработке и машиностроении. Это позволит создать 1,5 тысячи дополнительных рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Столбцовском районе сейчас реализуют шесть крупных проектов, половину из которых завершат в 2026 году. Среди них – современный молочно-товарный комплекс в хозяйстве «Каганец», новый цех на местном мясоконсервном комбинате и модернизация лесопильного производства.

Сохранить позиции и нарастить объемы. Столбцовский лесхоз делает ставку на масштабную модернизацию производства. Прямо сейчас в деревообрабатывающем цеху обновляют лесопильную линию и готовят к запуску высокотехнологичное оборудование.

Дмитрий Дорох, заместитель директора – главный инженер Столбцовского лесхоза: Деятельность Столбцовского лесхоза заключается не только в выращивании леса, охране лесов, но также мы занимаемся переработкой леса. Лес является ценным ресурсом. В Столбцовском лесхозе это активно развивается. Мы в 2025 году были включены в инвестпроект. На данный момент здесь уже поставлено практически 80% этих станков.

Ставка на максимальную эффективность. Обновление цеха позволит предприятию нарастить мощности. Планка высокая: новая линия будет выдавать дополнительно не менее тысячи кубометров пиломатериалов ежемесячно. Еще около 150 кубов готовой продукции обеспечит строгальный участок, где к тому же расширят ассортимент выпускаемой продукции.

Андрей Колантай, начальник производственно-мастерского участка «Окинчицы» Столбцовского лесхоза:

В среднем 60 кубометров производим. Ну, бывает, все зависит от леса. Если лес потолще, то есть градация 26 и выше, то выход будет больше и производительность линий больше. 18-20 – немножко меньше получается. В среднем по итогу получается в месяц порядка 2000 обрезных пиломатериалов.

Уже в этом месяце часть оборудования начнут монтировать. А к концу года обновленный лесопильный цех выйдет на проектную мощность.