В Совете Республики обсудили подготовку и проведение проекта «Поезд Памяти»

Проект «Поезд Памяти» носит серьезный характер. Инициатива его организации была поддержана президентами Беларуси и России. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 февраля, в Минске обсудили подготовку и проведение уже пятой по счету патриотической акции. В Минске прошло первое заседание организационного комитета.

«Поезд Памяти» традиционно стартует в Бресте 21 июня и завершится в Минске 4 июля. Ежегодно в проекте принимают участие 200 детей из Беларуси, России и 15 бывших советских республик. Ребят ждет двухнедельное путешествие по местам, связанным с историей Великой Отечественной войны. К слову, интерес к патриотическому проекту растет.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Через такой проект мы видим, какое будет наше будущее. Будущее как раз заложено в этих детях, которые через любовь к стране, к Родине, через уважение к истории имеют возможность сейчас трудиться, развиваться, общаясь со своими сверстниками из других стран. Это и есть практическая парламентская дипломатия, это и есть тот результат, который мы будем видеть в будущем через 5, 10, 15 лет.

Проект «Поезд Памяти» впервые прошел в 2022 году под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации России. Изначально акция объединяла ребят только из Союзного государства. В прошлом году национальный состав пассажиров «Поезда Памяти» расширился. Оргкомитет прорабатывает возможность и дальше увеличивать географию участников.