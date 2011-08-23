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В Минске презентовали «умный» класс

23 августа 2011 11:40
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Педагогический форум собрал в Минске около 500 специалистов. Столичные педагоги сегодня обсуждали современные технологии классического образования. Основное внимание привлекли нетбуки. В компьютере 15 образовательных программ, учебники и электронные книги. В этом году в качестве эксперимента новые технологии внедрят в обучение в трех столичных гимназиях.

Удивил учителей и так называемый «умный» класс. Это разработка преподавателя информатики гимназии №29. Компьютер сам организовывает урок, и таким образом не тратится время на объяснения заданий.

Нил Бикбулатов, учитель информатики гимназии №29 Минска:
Два основных момента. Воспитательный: мол, будьте культурны, экономьте электроэнергию. И материальный: компьютер сам выключает всю аппаратуру, выключает свет. Кроме того, он  может вскипятить мне чай на переменке.
Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Чтобы развивать на более высоком уровне детей, созданы у нас ресурсные центры, оснащенные современным оборудованием по различным областям. И то, что мы десятый год подряд победители республиканских олимпиад среди регионов, это благодаря и ресурсным центрам.

# общество # Образование

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