В Минске презентовали «умный» класс

Удивил учителей и так называемый «умный» класс. Это разработка преподавателя информатики гимназии №29. Компьютер сам организовывает урок, и таким образом не тратится время на объяснения заданий.
Нил Бикбулатов, учитель информатики гимназии №29 Минска:
Два основных момента. Воспитательный: мол, будьте культурны, экономьте электроэнергию. И материальный: компьютер сам выключает всю аппаратуру, выключает свет. Кроме того, он может вскипятить мне чай на переменке.
Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Чтобы развивать на более высоком уровне детей, созданы у нас ресурсные центры, оснащенные современным оборудованием по различным областям. И то, что мы десятый год подряд победители республиканских олимпиад среди регионов, это благодаря и ресурсным центрам.