В Скиделе открыли новый детский сад, здесь есть бассейн и компьютерный класс

Новости Беларуси. Настоящий праздник 16 сентября в Скиделе, городе-спутнике Гродно. Там накануне Дня народного единства в молодом микрорайоне открыли новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоть это уже пятое по счету дошкольное заведение в Скиделе, новый сад получил порядковый номер один. Дело в том, что ранее он располагался в старом здании 1949 года постройки, которое уже не соответствовало современным нормам для занятий с детьми. К тому же, большинство дошкольников родители приводили из района новостроек, путь был неблизкий. Теперь же детский сад в шаговой доступности. Коллектив тот же, а здание новое.

Здесь бассейн, гимнастический и музыкальный залы, компьютерный класс, прачечная. И если в старом здании группы были переполнены, теперь эта проблема решена: сад просторный, может вместить до 190 детей.

Анна Дадушко, жительница Скиделя:

Мы ждем уже пять лет, моему ребенку пять лет. И это просто праздник, это фурор, что у нас наконец-то садик будет в Скиделе, особенно возле нашего дома, это очень хорошо.

Людмила Чижик, заведующая детским садом № 1 Скиделя:

Здесь безопасно, потому что он оснащен по современным технологиям. У нас есть лифт, подъемник для деток-инвалидов. То, что требует современное здание, у нас все оснащено. Пищеблок современный, у нас прачечная.

Екатерина Санковская, учитель-дефектолог детского сада № 1 Скиделя:

Очень символично и знаково, что детский сад № 1 Скиделя открывается в преддверии праздника – Дня народного единства. В этом году он выпал на субботу, но было бы здорово, чтобы такой важный праздник для нашего государства был бы выходным днем.