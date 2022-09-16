ГПК: около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля

Новости Беларуси. Около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь начиная с февраля. Госпогранкомитет обновил статистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только ступив на белорусскую землю, беженцы получают необходимую помощь. Ожидается, что их поток в ближайшее время увеличится, поскольку накануне были приняты беспрецедентные решения. В новой редакции изложен Указ Президента «О пребывании граждан Украины в Беларуси».