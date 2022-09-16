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ГПК: около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля

16 сентября 2022 10:18
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Новости Беларуси. Около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь начиная с февраля. Госпогранкомитет обновил статистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля-1

Только ступив на белорусскую землю, беженцы получают необходимую помощь. Ожидается, что их поток в ближайшее время увеличится, поскольку накануне были приняты беспрецедентные решения. В новой редакции изложен Указ Президента «О пребывании граждан Украины в Беларуси».

ГПК: около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля-4

Несмотря на явно недружественные шаги официального Киева, наша страна не отступает от принципов добрососедства. Наравне с белорусскими гражданами украинцы обретают права на образование, доступное медицинское обслуживание, назначение пособий на детей и пенсий. Они освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания. Наниматели, которые примут на работу обладателей украинского паспорта, также получают некоторые льготы.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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