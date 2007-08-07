В Сирии удерживаются три белорусские девочки

Минчанка Маргарита Абд Хунайди отправила дочерей на каникулы к мужу, с которым состоит в разводе.

Сейчас экс супруг отказывается возвращать дочерей матери. Согласно сирийским законам, дети от смешанных браков, тем более девочки в Сирии полностью зависят от отца вплоть до тех пор, пока не выйдут замуж.

С белорусской стороны все документы, которые Маргарита Абд Хунайди оформила при выезде детей за границу, соответствуют законодательству.

Все вопросы о возвращении людей из стран, с которыми нет конвенции о правовой помощи, решаются по дипломатическим каналам. Как сообщили нам в министерстве иностранных дел Беларуси, наше посольство в Сирии уже занимается вопросом возвращения детей на родину.

