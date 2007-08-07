Август - один из самых аварийных месяцев в году

Этот период характеризуют частые лобовые столкновения, опрокидывания и съезды в кюветы, и об этом предупреждает милицейская статистика. Большинство подобных ДТП происходит в "идеальных" условиях - на прямых участках дорог в сухую и ясную погоду. Виновники, как правило, - водители, которые превышают установленные скоростные режимы и не справляются с управлением.

Лобовые столкновения в августе становятся причиной гибели более 40% от всех погибших на дорогах. Так, в один из дней августа минувшего года из-за лобовых столкновений на территории только столичного региона погибли 18 человек.