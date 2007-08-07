Это иной мир, иная атмосфера:

Столичная милиция привлекает на помощь общественность. В каждом районе Минска уже работают специальные группы по борьбе с нерадивыми родителями.

Психологи, врачи и социальные работники вместе с правоохранителями выезжают на бытовые ссоры и оценивают условия проживания детей в таких семьях. Скандалистов ожидает в лучшем случае постановка на учет, в худшем - изъятие ребенка.

Только в столице таких семей сотни и все они состоят на учете в милиции. Но сотрудники правопорядка на этом точку ставить не собираются. Сейчас в каждом районе Минска созданы специальные группы. Представители Министерства здравоохранения, психологи, социальные работники вместе с инспектором каждую неделю наведываются по знакомым адресам.

Только в Партизанском районе, благодаря действиям такой группы, от пьющих родителей удалось изолировать четверых детей. Некоторых мам это заставило всерьез задуматься и принять человеческий облик, другие приняли на грудь и забыли о существовании своих чад. С такими разговор особый - лишение родительских прав и принудительное трудоустройство. Тем более, что новый декрет Президента №18 не позволяет уклониться от уплаты за содержание ребенка.