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Минчане стали реже обращаться на горячую телефонную линию мэра города

07 августа 2007 14:33
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За первое полугодие принято около четырех тысяч звонков. Это почти на тысячу меньше, чем за такой же период 2006 года. Уменьшилось и количество повторных обращений: сегодня интересы горожан сосредоточены в основном на проблемах строительства жилья, землеустройства и землепользования, а также учета и распределения жилой площади. К сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая в прошлом году особенно волновала минчан, внимание уменьшилось.
# общество

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