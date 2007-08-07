Минчане стали реже обращаться на горячую телефонную линию мэра города
За первое полугодие принято около четырех тысяч звонков. Это почти на тысячу меньше, чем за такой же период 2006 года.
Уменьшилось и количество повторных обращений: сегодня интересы горожан сосредоточены в основном на проблемах строительства жилья, землеустройства и землепользования, а также учета и распределения жилой площади. К сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая в прошлом году особенно волновала минчан, внимание уменьшилось.