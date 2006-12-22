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Демографическая ситуация в стране постепенно улучшается

22 декабря 2006 14:57
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Более 400 женщин впервые собрались 22 декабря вместе, чтобы подвести итоги года. Главная тема - материнство. В столице уже более 3,5 тысяч многодетных семей. Более двухсот минчанок удостоены Ордена матери. Для больших семей сегодня предусмотрен ряд льгот. Регулярно выплачиваются пособия. А в ближайшие годы его сумму планируют поднять до величины бюджета прожиточного минимума. Одна из главных задач в столице - помочь многодетным семьям с жильем.
# общество

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