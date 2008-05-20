Прямой эфир

В Ратомке стартовала Международная юридическая олимпиада

20 мая 2008 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Она открылась на спортивно-оздоровительной базе Федерации профсоюзов Беларуси. В нынешнем году в финале конкурса принимают участие команды из ведущих юридических вузов из 15 стран мира. Олимпиада по международному гуманитарному и публичному праву проходит в форме ролевой игры. Задача участников – принять правильное решение в конфликтных ситуациях. По мнению организаторов, такие олимпиады помогают активно привлекать молодежь в политическую и культурную жизнь общества, развивать инициативу.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 мая 2008 07:52

Сегодня метрологи отмечают свой профессиональный праздник

20 мая 2008 07:49

Белорусский государственный экономический университет отмечает 75-летие

20 мая 2008 07:48

Православные верующие сегодня празднуют явление чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери