Православные верующие сегодня празднуют явление чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери

Икона является одной из главных христианских святынь, покровительницы Беларуси.

Торжественное богослужение в Жировичском мужском монастыре, где и хранится икона провёл Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

На праздник явления Чудотворной иконы Божей Матери сюда съезжаются православные верующие со всей Республики. Такое количество паломников в Жировичском монастыре только раз в году. Чтобы приложиться к главной белорусской святыне, некоторые прихожане посещают храм еще накануне.

Явление иконы Божей Матери в Жировичах произошло ещё в 1470 году. Тогда здесь построили храм, а затем в 16-м веке основали мужской монастырь. После чудесного исцеления некоторых прихожан, икону стали называть чудотворной. С тех пор паломничество к святыне не прекращается и по сей день.

Утреннюю литургию посвященную явлению жировичской иконы божьей матери возглавил владыка Филарет. Центральным событием празднования стал крестный ход по территории монастыря. Тысячи паломников и священнослужителей со всей Беларуси пронесли чудотворный образ к храму богородицы.

Праздничные богослужения в Жировичах не ограничатся одним днём. Все желающие на протяжении недели смогут принять участия в торжествах. А поклониться чудотворному образу можно в любое время.