Белорусский государственный экономический университет отмечает 75-летие

За эти годы из стен вуза вышли более 110 тысяч выпускников. Они трудятся в органах госуправления, на предприятиях и в организациях республики. С юбилеем коллектив БГЭУ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Ваш университет за годы своей деятельности стал ведущим высшим учебным заведением, крупнейшим научным и методологическим центром экономического образования, внес значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства", – говорится в поздравлении. Глава государства пожелал коллективу и в дальнейшем плодотворной работы на благо науке и просвещению.