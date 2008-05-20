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Белорусский государственный экономический университет отмечает 75-летие

20 мая 2008 07:49
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За эти годы из стен вуза вышли более 110 тысяч выпускников. Они трудятся в органах госуправления, на предприятиях и в организациях республики. С юбилеем коллектив БГЭУ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Ваш университет за годы своей деятельности стал ведущим высшим учебным заведением, крупнейшим научным и методологическим центром экономического образования, внес значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства", – говорится в поздравлении. Глава государства пожелал коллективу и в дальнейшем плодотворной работы на благо науке и просвещению.
# общество

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