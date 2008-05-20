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Сегодня метрологи отмечают свой профессиональный праздник

20 мая 2008 07:52
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20 мая 1875 года в Париже была подписана знаменитая "Метрическая Конвенция". И хотя метрология как "наука об измерениях" зародилась в глубокой древности, ее основоположником считают русского ученого Дмитрия Менделеева. В этом году День метрологии проходит под девизом "Олимпийские игры невозможны без измерений". В Беларуси хранится 15 национальных и 15 исходных эталонов. Они позволяют соблюдать точность в измерении массы, длины и многих других величин. Нашими учеными разработано много программ по развитию самой точной науки.
# общество

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