В професионально-технических училищах столицы стартовала вступительная компания

Престиж рабочих специальностей в последнее время растет. В некоторых ПТУ конкурс почти как в институтах – несколько человек на место.

Здесь все как на настоящем производстве. Современное оборудование, спецодежда, строгая техника безопасности и свои профессиональные секреты.

Мастером производственного обучения Игорь Пашва работает полтора года. Но уже на практике успел убедиться – престиж профессии столяра с каждым годом растет. В цех заглядывают даже те, кто осваивает в училище другие строительные специальности.

За год будущие столяры обрабатывают до 800-от кубов древесины. Объемы среднего промышленного цеха. Директору 52-го строительного училища есть чем гордиться по праву – без выпускников его ПТУ не обходится ни одна столичная стройка.

В колледже бытового обслуживания тоже растят мастеров – "Людей с бульвара капуцинов". Некогда забытая профессия киномеханика снова в почете. Тем более, что параллельно можно освоить и навыки электрика. Мастер Людмила Ждан не просто учит крутить кино, приобщает к высокому искусству.

Рабочим специальностям сегодня учат в 26-ти минских профтехучилищах. В этом году – к уже традиционным профессиям добавятся и новые. Например, модистка головных уборов. Пока в Минске еще не хватает строителей и машиностроителей. Чтобы восполнить дефицит на эти специальности нынче тоже увеличат набор. Причем, пополнить плеяду умелых рабочих рук смогут и иногородние.