Прямой эфир

В канун 50-летнего юбилея Академия МВД Беларуси подвела итоги работы

15 мая 2008 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заимствовать опыт одного из самых престижных учебных заведений Беларуси, а также определить перспективу совместной деятельности сегодня в Минск приехали делегации из 6 стран. Представители учреждений образования России, Молдовы, Украины, Польши, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посетили следственно – экспертный, факультет милиции, а также международный учебный центр Академии. В планах – ряд современных проектов в сфере образовательной практики.

С 50-летием со дня образования вуза коллектив Академии МВД Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 мая 2008 16:47

Десятиклассник из Могилевской области утверждает, что сделал научное открытие

15 мая 2008 11:22

Упростить визовые формальности для белорусов

15 мая 2008 11:21

Образование и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями