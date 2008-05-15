В канун 50-летнего юбилея Академия МВД Беларуси подвела итоги работы

Заимствовать опыт одного из самых престижных учебных заведений Беларуси, а также определить перспективу совместной деятельности сегодня в Минск приехали делегации из 6 стран. Представители учреждений образования России, Молдовы, Украины, Польши, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов посетили следственно – экспертный, факультет милиции, а также международный учебный центр Академии. В планах – ряд современных проектов в сфере образовательной практики.



С 50-летием со дня образования вуза коллектив Академии МВД Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.