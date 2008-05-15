Десятиклассник из Могилевской области утверждает, что сделал научное открытие

Готовясь к обычной школьной олимпиаде, он изобрел ветродвигатель. Изобретение имеет все шансы произвести настоящий фурор в отрасли альтернативной энергетики.

Высота этого ветряка – не более полуметра. Лопасти и того меньше – сантиметров по пять. Однако конструкция работает. Горящая при вращении лампочка тому подтверждение. Автор модели – десятиклассник Михаил Терещенков – собрал ее всего за месяц.

Идею создания ветряка десятиклассник вынашивал лет пять. Сотни страниц научной литературы и гигабайты информации из Интернета. Одноклассники посмеивались, не много ли чести ветряным мельницам. Когда с очередной олимпиады Михаил вновь приехал с победой, шутить перестали. Изобретение действительно оказалось уникальным.

Значит – и ток можно использовать напрямую, без подстанций. В общем, десятиклассник из сельской школы додумался до того, что не осилили ученые мужи. И, как все гениальное, его изобретение поражает простотой. Мальчик просто немного видоизменил лопасти.

Михаил Терещенков: "Лопасти размещены не по центру, а закреплены по-другому. Одна площадь больше, вторая – меньше. Когда ветер давит на большую площадь, меньшая становится ребром, а вторая закрывается. За счет этого, электродвигатель имеет высокий КПД.

Учитель труда, а по совместительству, отец юного Кулибина, успехам сына рад. Михаил-старший всерьез подумывает о том, чтобы запатентовать изобретение Михаила-младшего. Он уверен – даже у небольших ветряков перспективы огромные.

В планах у юного Кулибина ветряную конструкцию доработать. А там уже, шутит изобретатель и до вечного двигателя не далеко.