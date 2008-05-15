В поселке Мачулищи под Минском уже вторые сутки нет воды

Коммунальщики ссылаются на изношенность труб, и неполадки обещают устранить еще через сутки.

Тем временем люди занимают огромные очереди к бочкам с водой. Мужчины с канистрами, дети с бутылками. Самый актуальный здесь аксессуар – ведро. О передвижениях H2O на колесах узнают даже от первых встречных. Толпа жаждущих растягивается на целый двор. Машин с водой, которой катастрофически не хватает, всего две. В магазины "за водичкой" идти почти бесполезно. Вода осталась что подороже, и что поменьше. В лучшем случае, бутылки в полтора литра, да и те снимают с витрины.

Репутацию местным коммунальщикам подмочил банальный и, как оказалось, вполне ожидаемый, прорыв трубы. Канализационной системе уже больше 50-ти лет. Раньше ее не один раз пытались реанимировать, но сегодня поняли, что дело – труба. Ее наглухо забило грунтом. Местные жители за работами наблюдают в режиме онлайн.

Местной амбулатории тоже дали засохнуть. Воды нет даже здесь. На первом этаже в раковины еще скромно капает, а вот уже на втором – как раз в стоматологическом кабинете – краны упорно молчат. Елена Николаевна уже и не помнит, когда у нее оставалось так много вакантных талончиков. Всех плановых больных попросили зайти в другой раз.

А очереди короче не становятся. По всей видимости, за водой людям придется стоять еще грядущую ночь. Кстати, канализацию, вернее, ее содержимое, почему-то вынесло в парк по соседству. Эта вода здесь в свободном доступе.

