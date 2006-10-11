День рождения - один на троих

В Минске почти четыре тысячи многодетных семей. В основном, в них по трое детей. Решать финансовые проблемы таким семьям зачастую помогает государство.

Если рождается тройня, мать получает единовременное пособие на каждого из детей, причем на третьего оно составляет свыше 500 тысяч рублей. Кроме того, тройняшкам до двух лет полагается бесплатная няня от территориального центра социального обслуживания населения.

<При рождении третьего и последующего ребенка увеличивается размер пособий, выплачиваются единовременное и ежемесячное - до 3 лет. Кроме того, по жилищным проблемам - льготные субсидии, льготные кредиты, участие государства в погашении этих кредитов>, - сообщает депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь

Ирина Алексанова.

:В семье Михед день рождения детей - один на троих. Все малыши у Виктории Михед разные. Павлуша - непоседа, Юра - наоборот, покладистый, а Саша - настоящая маленькая леди. Семей с тремя и более детьми в Беларуси только 6%. Но молодая мама не жалеет, что ее жизнь сложилась именно так. Несмотря на домашние хлопоты, она успевает учиться в университете физкультуры. И полушутя-полусерьезно заявляет: ее тройняшки тоже станут спортсменами. Во всяком случае, все необходимое для жизни мама им даст.

Тем временем в Беларуси продолжается неделя матери. 10 октября в столице одиннадцати женщинам, воспитывающим пятерых и более детей, вручили орден матери. За десять лет этой государственной награды удостоены почти триста многодетных матерей. Однако это не единственное проявление особого отношения в стране к материнству. Кроме различных льгот и адресной социальной помощи, многодетные семьи по-прежнему имеют право на бесплатное жильё. Если в столице только в августе нынешнего года в очереди на жильё стояло 2.700 многодетных семей, то на сегодняшний день их на 600 меньше.

Чествовали матерей в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома, и в Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Поздравить матерей - и молодых, и со стажем - пришли не только организаторы торжества, но ещё исвященнослужитель и артисты. Каждая женщина получила подарок, а многодетные мамы и денежное вознаграждение.

Полсотни ветеранов поздравит с Днем матери <Союз женщин БГУ>. Цветы и подарки им вручат в течение праздничной недели. Уже семь лет подряд так в университете чествуют заслуженных педагогов. Навещают ветеранов дома и помогают им в хозяйстве.