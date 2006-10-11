До несчастного случая один шаг

Когда на рабочих местах становится небезопасно, директорские кресла навсегда покидают руководители предприятий.

За этот год на рабочем месте погибло более 160 человек, 520 отделались больничными койками. Наибольшую озабоченность у инспекторов труда вызывают строительные организации. За девять месяцев текущего года более семи с половиной тысяч руководителей были отстранены от исполнения своих обязанностей. Причина - нарушение техники безопасности. Еще одна беда - пьянство на производстве.

Инспектирование строительных объектов в самом разгаре. Снижение числа травматизма во многом зависит от руководителя, считают в инспекции труда. Контроль за работой и грамотное обучение сотрудников - залог успеха. Сейчас создаются все условия для нормальной и главное безопасной работы сотрудников. Однако директива номер один уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень ЧП на производстве снизился на 10%.