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До несчастного случая один шаг

11 октября 2006 07:46
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Когда на рабочих местах становится небезопасно, директорские кресла навсегда покидают руководители предприятий.

За этот год на рабочем месте погибло более 160 человек, 520 отделались больничными койками. Наибольшую озабоченность у инспекторов труда вызывают строительные организации. За девять месяцев текущего года более семи с половиной тысяч руководителей были отстранены от исполнения своих обязанностей. Причина - нарушение техники безопасности. Еще одна беда - пьянство на производстве.

Инспектирование строительных объектов в самом разгаре. Снижение числа травматизма во многом зависит от руководителя, считают в инспекции труда. Контроль за работой и грамотное обучение сотрудников - залог успеха. Сейчас создаются все условия для нормальной и главное безопасной работы сотрудников. Однако директива  номер один уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень ЧП на производстве снизился на 10%.

# общество

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