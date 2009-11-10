В правительстве будут говорить о чистой воде

В соответствии с госпрограммой в текущем году планировалось построить 105 объектов, в том числе 48 вводных.

Введено в эксплуатацию 13, три — досрочно в Минской области.

С учетом проведённой корректировки бюджета по госпрограмме, а именно сокращения финансирования, ввод 35 объектов перенесён с 2010 года на последующие. За 9 месяцев в полном объеме по программе выполнены задания по подаче и распределению питьевой воды. Дождевая канализация Минска строится с опережением графика. Проложено уже полтора километра сетей при плане – километр.

Запланированные на год финансы использованы практически полностью. При этом в регионах есть проблемы с освоением средств. В частности, в Могилевской, Минской и Гродненской областях.