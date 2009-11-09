Александре Пахмутовой – 80 лет

Пожалуй, самые лучшие песни выдающегося русского композитора – о нашей земле. «Молодость моя – Белоруссия» и «Беловежская пуща» – результат ее творчества.

С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике гордятся тем, что судьба такого выдающегося композитора неразрывно соединена с нашей страной.

Ее песни поют миллионы. Это и до сих пор популярный «саундтрек» «Нежность» и «Надежда – мой компас земной», что уже давно звучит, как афоризм. Одно произведение и вовсе стало неофициальным гимном целого вида спорта – песню «Трус не играет в хоккей» поет и Харламов, и Павел Буре.

Октябрьская революция, вторая мировая, первый полет в космос. По произведениям Пахмутовой можно изучать историю. А можно и географию. «Беловежская пуща» — ансамбль «Песняры» достойно пронесли заповедный напев по странам и континентам, заставив искать на карте место, где именно она находится.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель государственного ансамбля «Песняры»: Это пример того, как одна гениальная песня может сделать для страны нечто настолько узнаваемое, настолько значимое.

Беловежскую Пущу в свое время показали и самой Александре Николаевне. В 1973 году по приглашению директора Степана Кочановского они с Николаем Добронравовым приехали. Увидели и сразу написали песню.

Степан Кочановский, директор государственного заповедно-охотничьего хозяйства «Беловежская Пуща» в 1973-1976 гг: Они приехали просто посмотреть Пущу. Когда мы показали им лицо Беловежской пущи, людей – их это вдохновило.

Многие произведения Пахмутовой вошли в золотой фонд белорусской культуры. Композитору же досталась бесценная любовь белорусов. Две, пожалуй, самые лучшие песни о нашей земле: «Молодость моя – Белоруссия» и «Беловежская пуща» написаны ею. Пока две, но это явно не тот случай, когда «песни довольно одной».

Александра Пахмутова: Для меня дружба россиян и белорусов воистину священна, я писала и буду писать песни о Беларуси.

Музыка связала ее с Беларусью. Здесь ей были вручены специальная награда Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» и премия Союзного государства в области литературы и искусства. Прошлым летом имя композитора засияло на звездной аллее у витебского амфитеатра. В ее честь назвали планету. Но Александра Пахмутова живет и пишет свои новые замечательные песни. На земле.