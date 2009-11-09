Международная конференция «Христианско-иудейский диалог»

Религиозные ценности в условиях мирового финансового кризиса. Впервые решение глобальных проблем современности кардиналы, муфтии и раввины ищут в Беларуси.

Еще до начала конференции журналисты заметили – в этом месте действительно сошлись все религиозные дороги. Кардинал, раввин, муфтий, патриарх. У них разные религиозные взгляды – но общие взгляды на глобальные проблемы современности. В своем приветственном слове Владыка Филарет отметил то, о чем за вечер вспомнили не раз. Ведь уже никто не спорит: в основе мирового финансового кризиса лежит мировой кризис морали. Объяснить, что миром правят не только деньги – теперь общая задача всех религий.

Павел Гедройть, ксендз:

Именно христианство и именно иудаизм – именно религии мира должны соединиться в моральном возрождении человечества.

Христианско-иудейский диалог – наверное, именно эти слова главные в названии сегодняшней конференции. Именно этот диалог и может стать примером того, как учиться на собственных ошибках, чтобы в будущем предотвратить исторические катастрофы.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

У нас нету основания для конфронтации, мы все стремимся найти общий язык и работать для блага нашего общества.

Приехавший из Израиля раввин Игаэль Йегуди привел конкретный пример утраты моральных ценностей. Говорит, сначала это выливается в потерю института семьи, а потом и в физическое вырождение нации. И это не пафосные слова. Положительный прирост населения Израиля сегодня происходит в основном за счет религиозной части общества. Не будь она столь значительной – страна бы встала на путь депопуляции.

Игаэль Йегуди, раввин (Израиль):

Мы имеем среди славянских стран пример Беларуси, где власть не стесняется говорить, что государство основано на христианских ценностях, не стесняется говорить людям, что необходимо поддерживать семью, что необходимо рожать детей. Не случайно эти два полюса встречаются сегодня в Минске.

География участников сегодняшней конференции – весь мир. Они съехались сюда из Ватикана, России, Германии, Швейцарии, США, Украины, Израиля. А на вопрос журналистов, почему говорить решили именно в Беларуси – все улыбались и еще раз подтверждали наш толерантный имидж в мире.

Эдуард Шапира, Посол Государства Израиль:

Я сравнительно недолго работаю в Беларуси. Но даже то, что я знаю, свидетельствует: на этой земле серьезных межнациональных или межконфессиональных конфликтов не было. Беларусь является одной из самых спокойных стран с точки зрения межэтнических конфликтов.

Сулейман Байрашевский, заместитель председателя Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь:

В нашем городе Слониме есть все 4 конфессии, и все одинаковы. У меня соседи — поляки, христиане, и все живем дружно. Испокон веков не ссоримся, не ругаемся, земля белорусская для нас родная.

Эта уникальная в своем роде конференция одним днем закончиться просто не могла. Выступающих, докладов, как и тем для обсуждения, за долгие годы накопилась уйма. Но особенно актуален межконфессиональный диалог сейчас – когда социальная стабильность в мире должна выйти на первый план.