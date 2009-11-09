Александр Лукашенко: Проводимая в Беларуси этноконфессиональная политика – залог мира и согласия в обществе

Представители различных конфессий прибыли в Минск для участия в международной конференции «Христианско-иудейский диалог».

Беларусь действительно – лучшая площадка для такого диалога, ведь наша страна является общим, спокойным и уютным домом для представителей 140 наций и 25 вероисповеданий.

Центр белорусской столицы можно смело назвать ярким примером места, где проявились этноконфессиональный мир и согласие. Слева – главный православный храм – Кафедральный Собор. В пяти шагах – справа – главный католический – имени Пресвятой Девы Марии. А в центре – символ светской власти – городская Ратуша.

Так и в целом в Беларуси – церковь и государство не только мирно соседствуют, они ещё и сотрудничают. И никаких межконфессиональных противоречий. Пример в политике мирного сосуществования и уважения различных религий в свое время показал Глава государства. Александр Лукашенко вот уже в течение нескольких лет постоянно присутствует на Синоде белорусской православной церкви, и одновременно посещает реставрируемый главный храм католиков. При этом, с самыми важными праздниками Президент старается поздравить представителей различных конфессий.

Особые государственно-церковные отношения продемонстрировал Александр Лукашенко и в этот раз, пригласив в себе первых лиц сразу нескольких мировых религий.

Они приехали в Минск для участия в международной конференции «Христианско-иудейский диалог». Православный, католик и иудей 9 ноября сели рядом. И внимательно слушали белорусского лидера, о котором были наслышаны.

Александр Лукашенко:

Думается, не случайно такая конференция проходит сегодня в Минске. Ведь наша страна на протяжении всей своей истории никогда не была инициатором национальных войн и религиозных конфликтов. Здесь столетиями добрыми соседями жили христиане, иудеи, мусульмане. Уникальный исторический опыт научил наших людей понимать и принимать другу друга. И сегодня Беларусь является общим, спокойным и уютным домом для представителей 140 наций и 25 вероисповеданий.

И вот экспромт от кардинала Святого Престола – Вальтер Каспер принес с собой медаль и вручил от имени его Святейшества Бенедикта 16-го белорусскому Президенту. Как напоминание о той теплой встрече, которая состоялась у Главы нашего государства с Папой Римским в Ватикане нынешней весной.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Совершенно очевидно, что Беларусь стала местом регулярных встреч и весьма продуктивного диалога мировых религиозных лидеров. Это связано с особой исторической миссией Беларуси, с тем, что она расположена на перекрестке культур и религий.

Вальтер Каспер, Кардинал, председатель Папского совета по содействию христианскому единству:

Имею честь передать Вам наилучшие пожелания от его святейшества – Папы Бенедикта 16-го: он дал мне свое личное благословение. Я уже 2 раз приезжаю в Беларусь – и я рад возможности встретиться с Филаретом. Мы развиваем хорошие отношения между католической и православной церквями.

Теодор МакКарик, кардинал, член Конференции католических епископов США:

Хочу отметить, какое большое развитие произошло в вашей стране. Я хочу поблагодарить тех людей, которые содействовали тому, что Беларусь стала такой великой. Также хочу передать благословение Божье господину Президенту и народу.

В заключение встречи слово взял главный раввин из Иерусалима Иегуда Гордон. Его экспромт – благословение белорусскому народу с напевом, зачитанное на двух языках.